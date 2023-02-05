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Де Хеа рассказал, останется ли в «Манчестер Юнайтед»

05 Февраля 2023 • 21:12 Комментировать

Испанский вратарь Давид де Хеа, выступающий за «Манчестер Юнайтед», высказался касательно возможного подписания нового трудового договора с «красными дьяволами».

«Мы ведем переговоры, уверен, что все завершится успешно. Я пережил много хороших моментов с «Юнайтед». Сейчас продолжаю получать удовольствие. Это мне нравится. У нашей команды отличный дух. Команда собрана из хороших футболистов, у нас прекрасный наставник», - приводит слова испанского голкипера BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» готов пролонгировать сотрудничество с де Хеа, если испанец согласится на понижение заработной платы. Его действующее соглашение с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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