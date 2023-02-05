«Манчестер Сити» поднимет зарплату 18-летнему игроку в пять раз

18-летний защитник Рико Льюис близок к подписанию нового трудового соглашения с «Манчестер Сити», об этом рапортует британский таблоид Daily Star.

Как отмечает источник, руководство «горожан» планирует поднять заработную плату игрока в пять раз. В нынешнем сезоне талантливый футболист принял участие в 15 поединках первой команды «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что текущий оклад Льюиса составляет всего пять тысяч фунтов в неделю. После подписания нового контракта его зарплата увеличится до 25 тысяч.

Срок действующего трудового соглашения защитника с «горожанами» рассчитан до 2024 года.