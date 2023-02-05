«Придётся привыкать»: Поттер – о кричалке в адрес Энцо Фернандеса

В зимнее трансферное окно «Челси» подписал Энцо Фернандеса, потратив на него 121 миллион евро. Аргентинец уже дебютировал за лондонский клуб в пятничном матче против «Фулхэма» (0:0). Фанаты гостевой команды на «Стэмфорд Бридж» не упустили возможности «уколоть» Фернандеса и его новый клуб. Они скандировали фразу «пустая трата денег».

Комментарий по поводу этой кричалки дал главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

«К этому придётся привыкать не только Энцо, но и всей команде. Мы потратили деньги, и СМИ не будут упускать это из виду, поэтому весь футбол будет петь эту песню», - сказал Поттер, чьи слова приводит Liverpool Echo.