​3 топ-клуба проявляют интерес к Обамеянгу

Пьер-Эмерик Обамеянг наверняка покинет «Челси» летом. У форварда плохо складываются дела в Лондоне, и он даже был исключён из заявки команды на Лигу чемпионов. Как сообщает Daily Mail, Обамеянг находится на радаре трёх европейских грандов. В этом списке – «Милан», «Атлетико» и «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг мог вернуться в «Барселону» в январе, но сделка не состоялась. Теперь возвращение габонца на «Камп Ноу» может состояться летом.

Пьер-Эмерик Обамеянг в июне отметит свой 34-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 12 миллионов евро.