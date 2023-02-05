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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​3 топ-клуба проявляют интерес к Обамеянгу

05 Февраля 2023 • 18:16 Комментировать (1)

Пьер-Эмерик Обамеянг наверняка покинет «Челси» летом. У форварда плохо складываются дела в Лондоне, и он даже был исключён из заявки команды на Лигу чемпионов. Как сообщает Daily Mail, Обамеянг находится на радаре трёх европейских грандов. В этом списке – «Милан», «Атлетико» и «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что Пьер-Эмерик Обамеянг мог вернуться в «Барселону» в январе, но сделка не состоялась. Теперь возвращение габонца на «Камп Ноу» может состояться летом.

Пьер-Эмерик Обамеянг в июне отметит свой 34-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают нападающего в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Атлетико Мадрид Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
05 Февраля 2023 в 18:30
это парень вообще никогда не был игроком топ-уровня, даже в лучшие свои годы. я не понимаю ажиотажа вокруг него. Сейчас тем более в таком возрасте кому он нужен? в какой нибудь середняк ради бога, но не в топ-клуб.
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