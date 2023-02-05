Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказывает Fichajes.

Отмечается, что 30-летний испанец также находится на радаре ещё одного клуба Премьер-лиги Англии – «Брайтона».

В 24 матчах сезона 2022/2023 Борха Иглесиас записал на свой счёт 9 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Борху Иглесиаса в 25 миллионов евро.

В сентябре прошлого года Борха Иглесиас дебютировал за сборную Испании. Впрочем, после того нападающий в ряды испанской национальной команды не вызывался.