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​«Манчестер Юнайтед» интересен Иглесиас слухи

05 Февраля 2023 • 17:58 Комментировать

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказывает Fichajes.

Отмечается, что 30-летний испанец также находится на радаре ещё одного клуба Премьер-лиги Англии – «Брайтона».

В 24 матчах сезона 2022/2023 Борха Иглесиас записал на свой счёт 9 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Борху Иглесиаса в 25 миллионов евро.

В сентябре прошлого года Борха Иглесиас дебютировал за сборную Испании. Впрочем, после того нападающий в ряды испанской национальной команды не вызывался.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Брайтон Борха Иглесиас трансферы футбола - лето 2023
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