​Будущее Маунта под вопросом, переговоры приостановлены

Будущее полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта находится под вопросом. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб приостановил переговоры с 24-летним футболистом о новом трудовом соглашении.

Ранее «Челси» сделал предложение Мэйсону Маунту, однако футболист его отклонил – его не устроила величина заработной платы.

Мэйсон Маунт является воспитанником академии «Челси». В 188 матчах за первую команду полузащитник забил 33 гола и отдал 37 результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мэйсона Маунта в 75 миллионов евро.