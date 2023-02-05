​Ромеро до сих пор пересматривает финал чемпионата мира

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро признался, что он до сих пор находится под впечатлением от успеха сборной Аргентины на чемпионате мира.

Отметим, что Кристиан Ромеро был основным игроком сборной Аргентины на мундиале в Катаре. В финальном матче против Франции (Аргентина выиграла по пенальти после ничьей 3:3) он провёл на поле все 120 минут.

«Я до сих пор регулярно смотрю наш финал против Франции. Думаю, наша команда заслужила выиграть чемпионат мира», - высказался Ромеро, чьи слова приводит на своих станицах портал Goal.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.