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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тренер «Саутгемптона» после поражения 0:3 прихвастнул тем, как он работал раньше

05 Февраля 2023 • 15:37 Комментировать

Рулевой «Саутгемптона» Натан Джонс после субботнего поражения от «Брентфорда» со счётом 0:3 прихвастнул тем, как он работал в скромном «Лутоне».

«Мне пришлось здесь пойти на компромисс с точки зрения определённых принципов. Если говорить о статистике, то раньше с точки зрения агрессии, сухих матчей, защиты, мячей в штрафной, xG и всего такого в Европе было не так много тренеров лучше меня», - сказал Джонс журналистам.

Стоит отметить, что ранее за два периода в «Лутоне» Натан Джонс вывел команду из четвёртого по рангу дивизиона в плей-офф Чемпионшипа.

«Саутгемптон» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Натан Джонс
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