​Тренер «Саутгемптона» после поражения 0:3 прихвастнул тем, как он работал раньше

Рулевой «Саутгемптона» Натан Джонс после субботнего поражения от «Брентфорда» со счётом 0:3 прихвастнул тем, как он работал в скромном «Лутоне».

«Мне пришлось здесь пойти на компромисс с точки зрения определённых принципов. Если говорить о статистике, то раньше с точки зрения агрессии, сухих матчей, защиты, мячей в штрафной, xG и всего такого в Европе было не так много тренеров лучше меня», - сказал Джонс журналистам.

Стоит отметить, что ранее за два периода в «Лутоне» Натан Джонс вывел команду из четвёртого по рангу дивизиона в плей-офф Чемпионшипа.

«Саутгемптон» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.