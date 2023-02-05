​В «ПСЖ» высказались о срыве трансфера Зиеша

В конце января атакующий полузащитник Хаким Зиеш мог перейти в «ПСЖ» из «Челси», но трансфер сорвался. Сообщалось, что произошло это из-за ошибки лондонского клуба – «пенсионеры» отправили документы с ошибками.

Комментарий по поводу срыва трансфера Хакима Зиеша дал Луиш Кампуш, который является футбольным советником в «ПСЖ».

«Со своей стороны мы всё сделали. В любом трансфере нужно, чтобы все три стороны отработали хорошо. В данном случае «ПСЖ» отработал хорошо, Зиеш отработал хорошо. К сожалению, не отработала последняя сторона», - сказал Кампуш Telefoot.

Трансферное окно в топ-лигах Европы уже закрылось.