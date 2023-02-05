​Энцо Фернандес говорил, что учится у Райса

В последние часы зимнего трансферного окна Энцо Фернандес перебрался в Англию, став футболистом «Челси». Любопытно, что несколько месяцев назад в расположении сборной Аргентины полузащитник говорил о том, что он учится у одного из игроков из Английской премьер-лиги.

«Мне нравится Деклан Райс из Англии. Я стараюсь наблюдать за ним и учиться у него», - говорил тогда Фернандес.

Деклан Райс выступает за «Вест Хэм». При этом слухи регулярно активно связывают полузащитника с более статусными клубами.

Напомним, что за трансфер Энцо Фернандеса «Челси» заплатил «Бенфике» 121 миллион евро.