​«Манчестер Сити» будет сложно подписать Кварацхелию

Полузащитник Хвича Кварацхелия прекрасно показывает себя в «Наполи», за счёт чего он оказался на радаре нескольких более статусных клубов Европы. Так, например, интерес к 21-летнему грузину проявляет «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» хочет подписать Хвичу Кварацхелию летом, но осуществить трансфер клубу будет очень сложно. Об этом пишет Manchester Evening News со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 21 матч. Грузин записал на свой счёт 9 голов и 13 результативных передач на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Хвичу Кварацхелию в 60 миллионов евро.