​Клопп отказался отвечать на вопрос журналиста

В субботу «Ливерпуль» разочаровал своих болельщиков – команда Юргена Клоппа проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 0:3. На пресс-конференции немецкий тренер отказался отвечать на вопрос одного из журналистов. Вопрос был о том, связаны ли проблемы «Ливерпуля» в начале матчей с ментальными проблемами.

«Если я буду на 100% честен, с вами очень трудно разговаривать из-за всего того, что вы написали. Если кто-то ещё хочет задать этот вопрос, я отвечу», - сказал Клопп, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.