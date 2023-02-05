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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп отказался отвечать на вопрос журналиста

05 Февраля 2023 • 13:12 Комментировать

В субботу «Ливерпуль» разочаровал своих болельщиков – команда Юргена Клоппа проиграла «Вулверхэмптону» со счётом 0:3. На пресс-конференции немецкий тренер отказался отвечать на вопрос одного из журналистов. Вопрос был о том, связаны ли проблемы «Ливерпуля» в начале матчей с ментальными проблемами.

«Если я буду на 100% честен, с вами очень трудно разговаривать из-за всего того, что вы написали. Если кто-то ещё хочет задать этот вопрос, я отвечу», - сказал Клопп, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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