Обамеянг покинет «Челси» летом

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг покинет «Челси» по завершению нынешнего сезона. Об этом написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своей колонке на Caughtoffside.

Стоит сказать, что Пьер-Эмерик Обамеянг несколько дней назад был исключён из заявки «Челси» на Лигу чемпионов после активной зимней трансферной кампании клуба. В прессе появилась информация о том, что габонец очень огорчён из-за сложившейся ситуации.

Всего за «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 17 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт три гола и один голевой пас. Летом габонцу исполнится 34 года.