​Директор ПСВ прокомментировал трансфер Мадуэке в «Челси»

Директор ПСВ Марсель Брандс высказался о зимнем трансфере форварда Нони Мадуэке в «Челси». По словам функционера, клуб не хотел расставаться с футболистом.

«Мы не хотели продавать Мадуэке в январе. Но в какой-то момент начали поступать предложения от «Челси». Сначала 25, затем 28, 32, 35, а дальше и ближе к 40 миллионам евро. Нони очень хотел вернуться в Англию, и мы согласились», - сказал Брандс, чьи слова в социальных сетях приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что 20-летний Нони Мадуэке уже успел дебютировать за «Челси» в матче Премьер-лиги против «Фулхэма» (ничья 0:0).