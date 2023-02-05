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Фанаты «Ливерпуля» требуют уволить Клоппа

05 Февраля 2023 • 11:26 Комментировать

Фанаты «Ливерпуля» крайне недовольны выступлением команды в нынешнем сезоне. После крупного поражения от «Вулверхэмптона» (0:3) в матче 22-го тура в социальных сетях начал появляться хэштег #kloppout, который призывает отправить в отставку нынешнего наставника команды Юргена Клоппа. Об этом рапортует Bench Warmers.

После половины сезона мерсисайдцы набрали 29 баллов и располагаются лишь на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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