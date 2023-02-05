«ПСЖ» начал переговоры со звездой «Ливерпуля»

Форвард сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах может переехать из Англии во Францию. По сообщениям журналистов портала Goal.com, в подписании африканца заинтересован столичный «ПСЖ».

Источник отмечает, что руководство «ПСЖ» провело предварительные переговоры с игроком. В свою очередь «Ливерпуль» готов расстаться с нападающим, если за него предложат хорошие отступные. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Мохамед связан контрактными обязательствами с мерсисайдцами до лета 2025 года. В текущем сезоне египтянин провел 20 поединков в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.