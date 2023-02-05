Клопп — о положении «Ливерпуля»: «Я могу исправить ситуацию, но не буду говорить, что всё в порядке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил текущее положение своей команды в Английской премьер-лиге.

Напомним, что на данный момент мерсисайдцы занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 20 проведённых встречах. Вчера, 4 февраля, в матче 22-го тура «красные» уступили «Вулверхэмптону» (0:3).

Клопп заверил, что может исправить сложившуюся ситуацию, так как у команды есть ещё 8-9 дней на подготовку к следующей игре.

«Могу ли я исправить ситуацию в «Ливерпуле»? Абсолютно точно. Но я не могу не беспокоиться. Я не могу сидеть и говорить, что всё в порядке», — цитирует Клоппа Goal.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт 13 февраля против «Эвертона». Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.