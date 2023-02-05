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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шоу рассказал о реакции команды на удаление Каземиро

05 Февраля 2023 • 10:13 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поведал о том, как в команде отреагировали на удаление полузащитника Каземиро в поединке 22-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:1). Бразилец получил красную карточку в середине второго тайма.

«Было скопление игроков, и я даже не понял, что произошло. Безусловно, мы все были огорчены удалением Каземиро, это большая потеря для нас. Однако теперь у кого-то из футболистов появится возможность появиться на поле и проявить свои лучшие качества», - передает слова защитника Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Люк Шоу
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