В летнее трансферное окно на рынке наверняка разгорится серьёзная борьба за подписание нападающего Виктора Осимхена. Как сообщает The Sun, претендовать на нигерийского футболиста будут не только «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но и «Челси».

«Наполи» если и продаст Виктора Осимхена, то сумма трансфера составит не менее 100 миллионов евро. Этот ценник уже звучал в СМИ.

Виктору Осимхену 24 года. За «Наполи» он выступает с осени 2020 года после перехода из «Лилля». С тех пор нигериец провёл за команду 82 матча, в которых забил 43 гола и отдал 13 результативных передач на партнёров.