​Пулишич может перейти в турецкий клуб

Полузащитник Кристиан Пулишич ещё может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 24-летнему американцу проявляет «Галатасарай». Турецкий клуб хочет арендовать Пулишича на остаток сезона 2022/2023.

Отмечается, что «Челси» готов отпустить Кристиана Пулишича, учитывая количество атакующих игроков в своём составе.

Кристиан Пулишич в сезоне 2022/2023 провёл 21 матч. В них американец забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

«Галатасарай» на текущий момент является лидером чемпионата Турции. Команда опережает ближайшего преследователя на шесть очков.