Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал футболиста, которого он хотел бы заполучить. Как сообщает Fichajes, испанский специалист хочет, чтобы клуб осуществил трансфер Алексиса Макаллистера из «Брайтона».

Хосеп Гвардиола видит в Алексисе Макаллистере игрока, который способен заменить в «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Действующий контракт немецкого полузащитника истекает уже в июне.

Алексис Макаллистер хорошо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Уже зимой 24-летнего полузащитника слухи связывали с топ-клубами, но он остался в «Брайтоне».