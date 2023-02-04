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​Гвардиола выбрал игрока, которого хочет видеть в «Манчестер Сити» слухи

04 Февраля 2023 • 17:23 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал футболиста, которого он хотел бы заполучить. Как сообщает Fichajes, испанский специалист хочет, чтобы клуб осуществил трансфер Алексиса Макаллистера из «Брайтона».

Хосеп Гвардиола видит в Алексисе Макаллистере игрока, который способен заменить в «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Действующий контракт немецкого полузащитника истекает уже в июне.

Алексис Макаллистер хорошо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Уже зимой 24-летнего полузащитника слухи связывали с топ-клубами, но он остался в «Брайтоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Брайтон Алексис Макаллистер
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