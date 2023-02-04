​«Ньюкасл» был готов заплатить 100 млн евро за Осимхена – «Наполи» отказал

В зимнее трансферное окно нападающий Виктор Осимхен мог покинуть «Наполи» и отправиться покорять Англию. Как сообщает Sport Witness, предметный интерес к нигерийскому нападающему проявлял «Ньюкасл».

По данным источника, «сороки» были готовы заплатить за Осимхена 100 миллионов евро. Тем не менее, лидеры Серии А решили сохранить 24-летнего форварда в своих рядах.

За «Наполи» Виктор Осимхен выступает с осени 2020 года. С тех пор нигериец провёл за итальянский клуб 82 матча, в которых забил 43 гола и отдал 13 результативных передач на партнёров.

Вероятно, за подписание Виктора Осимхена разгорится серьёзная борьба летом.