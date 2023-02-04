​«Ньюкасл» хочет подписать топ-полузащитника

После смены владельцев «Ньюкасл» за счёт своих финансовых возможностей стал серьёзным игроком на трансферном рынке. В прессе уже появлялась информация о том, что «сороки» настроены побороться с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» за Джуда Беллингема. Этим аппетиты клуба АПЛ не ограничиваются.

Как сообщает Football Insider, «Ньюкасл» проявляет интерес к Деклану Райсу. Опорный полузащитник «Вест Хэма» находится на радаре всех топ-клубов Премьер-лиги, и борьба за него обещает получиться горячей.

Деклану Райсу 24 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают капитана «Вест Хэма» в 80 миллионов евро.