​Поттер высказался об исключении Обамеянга из заявки на Лигу чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал исключение Пьера-Эмерика Обамеянга из заявки команды на Лигу чемпионов.

«Обамеянг выпал из заявки, не сделав ничего плохого. Каким бы ни было решение, споры всегда будут. Это было моё решение, жёсткое решение. Не имею ничего плохого против Обамеянга. Я понимаю его разочарование, но я несу ответственность за принятие этих решений и донесение их до игрока. Он хорошо справился с этой ситуацией, он тренировался сегодня», - сказал Поттер, чьи слова приводит портал Goal.

Напомним, что в пятницу «Челси» не смог обыграть «Фулхэм» в Премьер-лиге – дерби завершилось со счётом 0:0.