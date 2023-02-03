Тренера женской «Астон Виллы» задержали из-за его СМС-сообщений футболисткам

В неприятную историю угодил Джек Пил, наставник женской «Астон Виллы», работающий с молодежной командой. Его задержали за то, что он, согласно подозрениям, рассылал фривольные сообщения девушкам из своей команды. Клуб уже отстранил Пила от исполнения своих обязанностей, сейчас в отношении 27-летнего специалиста проводится расследование.

Напомним, что год назад в такую же ситуацию угодил бывший футболист «Аякса» Марк Овермарс, для которого это обернулось изгнанием из родного клуба после долгих лет выступений и работы в административной должности.