Полузащитник Джуд Беллингем наверняка сменит дортмундскую «Боруссию» на более статусный клуб в летнее трансферное окно. Основными претендентами на подписание 19-летнего футболиста считаются «Ливерпуль» и «Реал». Впрочем, побороться за Беллингема настроен и «Ньюкасл», о чём рассказывает издание Bild.

Стоит сказать, что после смены владельцев «Ньюкасл» может похвастаться широкими финансовыми возможностями. «Сороки» также надеются попасть в Лигу чемпионов, что резко сделает их куда более привлекательными для новичков. Сейчас «Ньюкасл» занимает третье место в таблице АПЛ.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джуда Беллингема в 110 миллионов евро.