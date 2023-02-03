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​«Челси» выбрал троих новичков для заявки на Лигу чемпионов

03 Февраля 2023 • 19:23 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Челси» потратил 330 миллионов евро на переходы восьмерых футболистов. При этом в заявку на Лигу чемпионов лондонцы смогли внести только троих новобранцев – таковы правила УЕФА.

Как видно на официальном сайте УЕФА, «Челси» внёс в заявочный лист Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Жоау Фелиша. Надо признать, что выбор Грэма Поттера был довольно очевидным.

Также стоит отметить, что из заявки «Челси» на Лигу чемпионов был исключён нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» будет играть против «Боруссии». Первая игра пройдёт в Дортмунде уже 15 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш Михаил Мудрик Энцо Фернандес
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