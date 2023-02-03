Райан Рейнольдс намерен вывести «Рексэм» в АПЛ

Канадский киноактер Райан Рейнольдс в 2020 году приобрёл валлийский футбольный клуб «Рексэм» на пару с Робом Макэлхенни. Несмотря на то, что «Рексэм» выступает в пятом дивизионе чемпионата Англии, Рейнольдс ставит перед своими игроками амбициозные цели и намерен пробиться ни много ни мало, а в Премьер-лигу.

- Такова наша цель. Если это теоретически возможно, то почему нет? - приводит слова Рейнольдса «Плеймейкер» со ссылкой на ВВС.

Напомним, что Райан Рейнольдс играл в «Предложении», «Дедпуле» и других американских фильмах. «Рексэм» идет на втором месте в турнирной таблице Национальной лиги, где выступает на протяжении 13 сезонов.