​Тен Хаг не стал отвечать на вопрос о Гринвуде – с игрока сняли обвинения

Накануне стало известно о том, что с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг на пятничной пресс-конференции ожидаемо получил вопрос о футболисте.

«Я ничего не могу добавить. Я ссылаюсь на заявление клуба. На данный момент я не могу комментировать этот процесс», - сказал тен Хаг журналистам.

Ранее «Манчестер Юнайтед» заявил о том, что клуб проведёт своё собственное разбирательство, прежде чем определить следующие шаги в отношении Мэйсона Гринвуда.

Мэйсон Гринвуд не играл за «Манчестер Юнайтед» больше года.