​Уткин: «Озил обращался с мячом, как с пирожным»

В прессе появилась информация о том, что известный немецкий полузащитник Месут Озил принял решение о завершении футбольной карьеры. Ожидается, что он расторгнет контракт с «Истанбул Башакшехир», за который играл ещё накануне.

Своими мыслями по поводу вероятного ухода Месута Озила из футбола поделился известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, Озил является противоречивой личностью, и вряд ли его можно называть образцом для подражания. При этом журналист отметил высокий уровень немца.

«Его величие редко исчислялось статистикой. Но иногда в важнейших матчах, в самых непростых ситуациях его решения вгоняли в ступор. Озил играл удивительно красиво. Он обращался с мячом, как с пирожным. Партнёр получал мяч, словно на подносе. Даже не помятым», - написал Уткин в «Телеграме».

В завершении Василий Уткин назвал Месута Озила гением.

Отметим, что Месута Озила футбольный мир знает главным образом по выступлениям за «Реал» и «Арсенал».