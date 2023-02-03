​Гвардиола: Для побед нужно тратить деньги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз дал понять, что без финансовых вливаний сложно добиваться успехов в современном футболе.

«Что такое «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» без хороших футболистов? Тебе нужно тратить деньги [для побед]. Нынешний рынок – это вау. Но что делает «Челси» - не моё дело. Для этого есть регламент», - сказал Гвардиола в пятницу на пресс-конференции.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с сезона 2016/2017. За это время клуб потратил серьёзные деньги на усиление состава. Под руководством Гвардиолы «горожане» выиграли множество внутренних трофеев, в частности четыре чемпионских титула.