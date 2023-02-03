​Тьяго Силва: «Возможно, мы продлим контракт в ближайшие дни»

Защитник Тьяго Силва допускает, что уже в ближайшие дни он подпишет новый контракт с «Челси».

«Мы обсуждаем этот вопрос. Возможно, всё произойдёт уже в ближайшие дни. Мои планы совпадают с планами клуба», - высказался Силва, чьи слова в пятницу были опубликованы на страницах официального сайта «Челси».

Тьяго Силва перебрался в «Челси» в конце лета 2020 года в статусе свободного агента. За лондонский клуб бразилец провёл 105 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт пять голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.