В «Челси» ответили на вопрос о «физической конфронтации» на переговорах по Энцо Фернандесу

В прессе появилась информация о том, что переговоры по трансферу Энцо Фернандеса были такими напряжёнными, что в какой-то момент дело чуть не дошло до драки. Журналисты Sportsmail обратились в лондонский клуб за комментариями по поводу этих сообщений. В «Челси» опровергли слухи о «физической конфронтации», но при этом не стали давать подробных комментариев.

Напомним, что Энцо Фернандес перебрался в «Челси» из «Бенфики» в последние часы зимнего трансферного окна. За аргентинского полузащитника лондонский клуб заплатил 121 миллион евро.

22-летний Энцо Фернандес был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.