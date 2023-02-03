Клопп – о трансферах «Челси»: «Ничего не скажу без своего адвоката»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил вопрос о зимней трансферной кампании «Челси».

Как известно, в январе «Челси» потратил 330 миллионов евро на подписание восьми игроков.

«Я ничего не скажу без своего адвоката. Я не понимаю эту часть бизнеса, но они действительно пригласили много игроков. Все они – игроки хорошего уровня, так что я поздравляю клуб. Но я не понимаю, как это возможно», - сказал Клопп в ходе пятничной пресс-конференции.

Как видим, Юрген Клопп не понимает, как «Челси» при таких затратах сможет вписаться в правила финансового fair play.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.