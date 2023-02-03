​Артета оценил зимнюю трансферную кампанию «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

Напомним, что «Арсенал» в январе подписал Леандро Троссара, Жоржиньо и Якуба Кивиора. При этом «канониры» не смогли заполучить Михаила Мудрика и Мойсеса Кайседо.

«Это очень сложный вопрос, но я оцениваю итоги положительно. У нас были три основные позиции, которые мы хотели улучшить, и мы это сделали. Не всегда все планы реализовываются, поэтому нужно адаптироваться», - сказал Артета журналистам.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Арсенал» проведёт 4 февраля. Лондонцы сыграют в гостях у «Эвертона».