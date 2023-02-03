Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» и «МЮ» нацелились на нападающего с ценником 100 млн евро

03 Февраля 2023 • 13:46 Комментировать

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Как информируют журналисты ESPN, нигерийский бомбардир может продолжить карьеру на Туманном Альбионе или во Франции.

В Англии подписать 24-летнего африканца хочет «Манчестер Юнайтед», а во Франции на него нацелился «ПСЖ». В свою очередь неаполитанский клуб готов расстаться со своим лидером, если за него заплатят порядка 100 миллионов евро.

Контракт Виктора с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне нигериец сыграл 20 матчей, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.02.23 в 23:00
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
1.57 4.30 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
14:13 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: Я люблю «Арсенал», и я счастлив получить новый контракт
14:00 · Англия. Премьер-лига
Артеты: «Мы постараемся побыстрее продлить контракты с Сака и Салиба»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «МЮ» нацелились на нападающего с ценником 100 млн евро
12:47 · Англия. Премьер-лига
Томиясу: «Арсенал» мечтает о победе в АПЛ» 1
12:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт» 1
12:23 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли продлил контракт с «Арсеналом» 1 официально
12:05 · Англия. Премьер-лига
Дарвин Нуньес: «Мы с Клоппом не понимаем друг друга, он он придаёт мне много уверенности»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Забитцер рассказал о своей мотивации в «Манчестер Юнайтед»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет подписать в «Астон Виллу» Пау Торреса
11:32 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала»: «Артета - лучший тренер в моей карьере»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Варана за решение завершить карьеру в национальной команде
11:08 · Англия. Премьер-лига
Руй Кошта: «Мы согласовали с «Челси» трансфер Фернандеса на лето, но Энцо не захотел оставаться»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Эльнени может перебраться в Серию А
10:50 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес включён в заявку «Челси» на сегодняшний матч с «Фулхэмом»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер Мудрика считает, что игрок ошибся с выбором нового клуба
Все новости
Рекомендуем