«ПСЖ» и «МЮ» нацелились на нападающего с ценником 100 млн евро

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Как информируют журналисты ESPN, нигерийский бомбардир может продолжить карьеру на Туманном Альбионе или во Франции.

В Англии подписать 24-летнего африканца хочет «Манчестер Юнайтед», а во Франции на него нацелился «ПСЖ». В свою очередь неаполитанский клуб готов расстаться со своим лидером, если за него заплатят порядка 100 миллионов евро.

Контракт Виктора с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне нигериец сыграл 20 матчей, забил 15 мячей и сделал три голевые передачи.