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Звезда «Манчестер Сити» выбирает между «Реалом» и «Барселоной»

03 Февраля 2023 • 13:00 Комментировать (1)

Хавбек сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва определился, где хочет продолжить карьеру. По сведениям Goal.com, 28-летний полузащитник заинтересован в переезде в испанский чемпионат. Бернарду хочет выступать за каталонскую «Барселону» или мадридский «Реал».

«Сине-гранатовые» проявляли интерес к Силве в прошлом году. Что касается «королевского» клуба, то «сливочные» могут подписать португальца на замену Луке Модричу или Тони Кроосу.

Действующее трудовое соглашение Бернарду с «горожанами» рассчитано до конца июня 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Комментарии (1)
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03 Февраля 2023 в 13:02
Лучше Реал, он стабильнее все таки, а то Барса еще Месси вернет)
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