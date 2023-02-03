Звезда «Манчестер Сити» выбирает между «Реалом» и «Барселоной»

Хавбек сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва определился, где хочет продолжить карьеру. По сведениям Goal.com, 28-летний полузащитник заинтересован в переезде в испанский чемпионат. Бернарду хочет выступать за каталонскую «Барселону» или мадридский «Реал».

«Сине-гранатовые» проявляли интерес к Силве в прошлом году. Что касается «королевского» клуба, то «сливочные» могут подписать португальца на замену Луке Модричу или Тони Кроосу.

Действующее трудовое соглашение Бернарду с «горожанами» рассчитано до конца июня 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 80 миллионов евро.