Томиясу: «Арсенал» мечтает о победе в АПЛ»

Японский защитник Такэхиро Томиясу, выступающий в составе лондонского «Арсенала», высказался о чемпионских амбициях «канониров» в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Мы мечтаем о победе в АПЛ. Стать чемпионом Англии – мечта каждого футболиста. Однако пока мы провели лишь 19 матчей, так что рано рассуждать о триумфе. Следует идти от игры к игре, так говорит главный тренер. Мы сконцентрированы на успешном выступлении», - передает слова азиата портал Goal.com.

По итогам 19 матчей «Арсенал» набрал 50 баллов и лидирует в таблице Премьер-лиги. Лондонский клуб опережает ближайшего преследователя на пять очков.