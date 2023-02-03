Забитцер рассказал о своей мотивации в «Манчестер Юнайтед»

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер, перебравшийся в зимнее трансферное окно из мюнхенской «Баварии» в «Манчестер Юнайтед», высказался насчет своего перехода.

«Я готов отдать все ради этой футболки. Пришел в «Юнайтед» за трофеями. Поклонники команды могут ждать от меня много отличных ударов и выигранных единоборств», - приводит слова хавбека пресс-служба «красно-белых».

«Красные дьяволы» оформили аренду Забитцера до завершения текущего сезона. Он призван заменить в составе команды травмированного Кристиана Эриксена.

В текущем сезоне австриец сыграл за «Баварию» 15 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.