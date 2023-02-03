Игрок «Арсенала»: «Артета - лучший тренер в моей карьере»

Защитник лондонского «Арсенала» Такэхиро Томиясу высказался о главном тренере команды Микеле Артете.

«Артета знает абсолютно все о футболе. Наша работа заключается в том, чтобы выполнять его установки на поле. Я полностью доверяю главному тренеру. Артета – прекрасный наставник, лучший в моей карьере», - передает слова 24-летнего японского футболиста портал Goal.com.

«Арсенал» с 50 набранными очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов. Стоит отметить, что у «канониров» есть одна встреча в запасе.