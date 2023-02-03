Экс-тренер Мудрика считает, что игрок ошибся с выбором нового клуба

Экс-тренер юниорской команды «Шахтёра» Андреас Карраско, ранее работавший с полузащитником Михаилом Мудриком, считает, что игрок ошибся с выбором нового клуба. По мнению специалиста, украинцу стоило перейти в «Арсенал».

«Арсенал» со своим стилем мог бы больше подойти Мудрику, который так удачно использует дриблинг и обыгрывает один в один. Ему было бы лучше перейти туда, на мой взгляд», - передает слова тренера ua.tribuna.

Напомним, что Мудрик в зимнее трансферное окно пополнил ряды лондонского «Челси», подписав долгосрочный контракт до 2031 года. Его переход обошелся «пенсионерам» в 100 миллионов евро.