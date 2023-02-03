Нуньес рассказал, что нужно «Ливерпулю» для попадания в топ-4 АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Впереди у нас еще много матчей. Если мы одержим максимальное количество побед, то сможем занять место в четверке лучших. Команда должна быть мотивирована и проявить жажду к победам. Надеюсь, все закончится на хорошей ноте», - передает слова уругвайского нападающего пресс-служба мерсисайдцев.

После 19 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа отстают от идущего четвертым «МЮ на десять баллов.