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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес рассказал, что нужно «Ливерпулю» для попадания в топ-4 АПЛ

03 Февраля 2023 • 10:10 Комментировать

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Впереди у нас еще много матчей. Если мы одержим максимальное количество побед, то сможем занять место в четверке лучших. Команда должна быть мотивирована и проявить жажду к победам. Надеюсь, все закончится на хорошей ноте», - передает слова уругвайского нападающего пресс-служба мерсисайдцев.

После 19 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 29 очков и занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа отстают от идущего четвертым «МЮ на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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