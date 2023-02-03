Тренер «Эвертона» Дайч рассказал, что думает об «Арсенале»

Наставник «Эвертона» Шон Дайч пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против лондонского «Арсенала» в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги.

«Арсенал» - очень сильный соперник. Уже многие называют «канониров» главными претендентами на чемпионский титул. Они находятся сейчас в отличной форме. При этом им нужно быть готовыми к сопротивлению команды, готовой к трудностям. Думаю, в «Арсенале» понимают это и не станут нас недооценивать», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Матч между «Эвертном» и «Арсеналом» состоится в субботу, 4 февраля, стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.