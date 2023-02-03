В «Эвертоне» высказались о трансфере Иско

Рулевой «Эвертона» Шон Дайч ответил на вопрос о возможном трансфере испанского полузащитника Иско, находящегося сейчас в статусе свободного агента.

«Переход Иско? У нас есть список футболистов, которых мы рассматриваем. Нам нужны игроки, которые могут приносить пользу прямо сейчас. «Эвертон» не нацелен на подписание футболистов на перспективу», - приводятся слова специалиста на официальном сайте мерсисайдского клуба.

Иско известен по выступлениям за мадридский «Реал». Летом прошлого года он покинул «сливочных» и присоединился к «Севилье». В составе андалусийского коллектива полузащитник сыграл 12 матчей в Ла Лиге, после чего контракт между сторонами был расторгнут.