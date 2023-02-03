Иско может стать игроком клуба АПЛ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Севильи» Иско может переехать из Испании на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам The Times, заинтересованность в услугах 30-летнего исполнителя проявляет «Эвертон». «Ириски» готовы подписать игрока, находящегося сейчас в статусе свободного агента.

Ранее в СМИ сообщалось о возможном трансфере Иско в берлинский «Унион», однако стороны не смогли договориться, и сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках чемпионата Испании и сделал два голевых паса. Трансферная стоимость хавбека оценивается в девять миллионов евро.