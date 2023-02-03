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Роналду назвал грандиозную сумму, в какую оценивает свои ноги

03 Февраля 2023 • 02:18 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Уэстон Маккенни вспомнил историю с португальским нападающим Криштиану Роналду, с которым вместе выступал за туринский «Ювентус».

«У меня есть одна интересная история, связанная с Криштиану. Однажды ему делали массаж, а я проходил мимо и сказал: «Ничего себе, какие у тебя мощные ноги». В ответ Роналду заявил: «Дружище, эти ноги стоят миллиард евро». Я выразил ему уважение и прошел дальше», - передает слова американского футболиста портал Goal.com.

Роналду в декабре прошлого года перешел в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии. С португальцем был подписан контракт на 2,5 года. Заработок Криштиану составит 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Криштиану Роналду Аль-Наср Уэстон Маккенни
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