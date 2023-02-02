Конте обратился к поклонникам в социальной сети

Перенесший операцию итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте обратился к следящим за его ситуациям поклонникам, поблагодарив всех за слова поддержки.

- Большое спасибо всем за сообщения симпатии и поддержки, моя операция прошла хорошо, и я уже чувствую себя лучше. Сейчас надо восстанавливаться, мне не терпится поскорее вернуться на поле, - написал Антонио Конте.

Напомним, что бывший игрок туринского «Ювентуса» тренирует лондонский клуб с 2021 года, ранее Антонио Конте работал наставником итальянского «Интера», выиграв с ним чемпионский титул в Италии.