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Конте обратился к поклонникам в социальной сети

02 Февраля 2023 • 22:46 Комментировать

Перенесший операцию итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте обратился к следящим за его ситуациям поклонникам, поблагодарив всех за слова поддержки.

- Большое спасибо всем за сообщения симпатии и поддержки, моя операция прошла хорошо, и я уже чувствую себя лучше. Сейчас надо восстанавливаться, мне не терпится поскорее вернуться на поле, - написал Антонио Конте.

Напомним, что бывший игрок туринского «Ювентуса» тренирует лондонский клуб с 2021 года, ранее Антонио Конте работал наставником итальянского «Интера», выиграв с ним чемпионский титул в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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