Самые выгодные трансферы этой зимы в топ-5 чемпионатах

В Европе закрылось зимнее трансферное окно, которое прошло под аккомпанемент безумных трат «Челси». Однако многие другие клубы сумели за небольшие суммы провести отличные сделки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет такие переходы.

Мемфис Депай

«Атлетико» всего за 3 миллиона евро приобрёл у «Барселоны» нападающего высокого уровня. Каталонцам нидерландец не был нужен, и они старались всеми силами от него избавиться, чтобы сэкономить на зарплате и немного заработать. «Атлетико» этим воспользовался. По данным transfermarkt, Депай оценивается в 20 миллионов евро, так что выгода налицо. При этом форвард уже освоился в Испании и находится в расцвете сил. Когда в прошлый раз «Атлетико» взял у «Барселоны» ненужного форварда, то это привело «матрасников» к чемпионству. В этом сезоне Депай, конечно, к такому успеху команду не приведёт, но может решить проблемы в атаке, которые у мадридцев существуют.

Жоржиньо

«Арсенал» пытался подписать зимой Мозеса Кайседо, но «Брайтон» отказался его отдавать. Вместо этого «канониры» на довольно выгодных условиях получили футболиста, который по итогам 2021 года претендовал на «Золотой мяч». У Жоржиньо летом истекал контракт с «Челси», а после приобретения Энцо Фернандеса ему места в стане «синих» не было. В итоге «Арсенал» за 11,3 миллиона евро приобрёл хавбека, которого оценивают в 35. Итальянец своим опытом должен помочь «канонирам» в борьбе за чемпионство. У Артеты же, строящего игру в пас, появился отличный исполнитель для этого. Конечно, всё сработает при условии, что Жоржиньо преодолеет кризис в своей игре.

Арно Данджума

В прошлом сезоне вингер из Нидерландов был лидером сенсационного «Вильярреала», который дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Сам Данджума сыграл немалую роль в успехе команды, забив несколько важных голов. Ещё летом он мог перейти в более сильный клуб, но тогда сделка не состоялась. В этом сезоне Данджума из-за травмы пропустил много матчей на старте, не сумел набрать форму и в итоге не попал на чемпионат мира. «Тоттенхэм» рассчитывает, что в Лондоне вингер сможет вновь показывать все лучшие качества. При этом он идеально вписывается в контратакующую модель Антонио Конте. Если у Данджумы получится, то летом «шпоры» его выкупят, а в случае неудачи аренда закончится, и футболист просто вернётся в «Вильярреал». Кажется, для «Тоттенхэма» ситуация беспроигрышная.

Дэйли Блинд

«Бавария» здорово сориентировалась, когда появился шанс бесплатно подписать игрока крепкого европейского уровня. Блинд расторг контракт с «Аяксом» и собирался доигрывать в Бельгии, как вдруг его позвал немецкий гигант. Блинд может сыграть на нескольких позициях, у него хорошие отношения с Маттейсом де Лигтом. С учётом травмы Люка Эрнандеса ветеран из Нидерландов точно поможет «Баварии». При этом контракт всего на полгода, так что рисков у мюнхенцев нет.

Пабло Сарабия

У испанца могла быть более яркая карьера, особенно если вспомнить блестящий сезон- 2018/19 в составе «Севильи». После него Сарабия перебрался в «ПСЖ», где не мог регулярно играть. Тем не менее у вингера остаются его умения, которые очень могут пригодиться «Вулверхэмптону» в борьбе за выживание. Хулен Лопетеги знает сильные и слабые стороны Сарабии, так что точно будет делать на него ставку. При этом «волки» заплатили за испанца всего 5 миллионов евро, хотя портал transfermarkt оценивает его в 20. В целом, кажется, очень продуманный трансфер.

Роман Андреев