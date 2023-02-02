​«Ривер Плейт» получит почти 32 млн евро после перехода Энцо Фернандеса в «Челси»

В последние часы зимнего трансферного окна «Челси» оформил трансфер полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики». Лондонский клуб заплатил за аргентинского футболиста 121 миллион евро.

Как сообщает в социальных сетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «Ривер Плейт» получит почти 32 миллиона евро после зимнего трансфера Энцо Фернандеса. Дело в том, что при летнем переходе аргентинца в «Бенфику» в договор был включён пункт, согласно которому «Ривер Плейт» получает 25% от суммы следующего трансфера игрока. Кроме того, «Бенфика» получит процент в рамках выплат солидарности.