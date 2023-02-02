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​«Манчестер Юнайтед» предложит 80 млн евро за топ-игрока «Реала» слухи

02 Февраля 2023 • 14:59 Комментировать (1)

Зимнее трансферное окно закрылось, но работа клубов по усилению своих составов не останавливается. Теперь клубы будут изучать различные варианты на лето, когда осуществлять сделки удобнее.

Как сообщает El Nacional, «Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. За уругвайского футболиста «красные дьяволы» готовы предложить 80 миллионов евро.

Сложно сказать, устроит ли «Реал» эта сумма, ведь в Мадриде считают Федерико Вальверде важным футболистом.

Летом Федерико Вальверде исполнится 25 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают уругвайца в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Федерико Вальверде трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
02 Февраля 2023 в 15:14
ну кто нормальный продаст Вальверде?? а кто в Реале будет играть тогда вместо него?????
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